Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась и передана родителям

Пропавшая 18 сентября в московском аэропорту Внуково абхазская теннисистка 2005 года рождения найдена, она в полном порядке и в настоящий момент находится с родителями, сообщается на официальной странице пресс-службы милиции Абхазии в соцсети Facebook.

В ближайшее время детальная информация будет предоставлена правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что девушка прибыла в Москву из Самары вечером в среду, 18 сентября, до настоящего времени место её нахождения не было известно.