Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась и передана родителям

Пропавшая 18 сентября в московском аэропорту Внуково абхазская теннисистка 2005 года рождения найдена, она в полном порядке и в настоящий момент находится с родителями, сообщается на официальной странице пресс-службы милиции Абхазии в соцсети Facebook.
В ближайшее время детальная информация будет предоставлена правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что девушка прибыла в Москву из Самары вечером в среду, 18 сентября, до настоящего времени место её нахождения не было известно.
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