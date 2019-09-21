Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась и передана родителям

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Фото © Facebook / Милиция Абхазии

Пропавшая 18 сентября в московском аэропорту Внуково абхазская теннисистка 2005 года рождения найдена, она в полном порядке и в настоящий момент находится с родителями, сообщается на официальной странице пресс-службы милиции Абхазии в соцсети Facebook.

В ближайшее время детальная информация будет предоставлена правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что девушка прибыла в Москву из Самары вечером в среду, 18 сентября, до настоящего времени место её нахождения не было известно.

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