Жители Ставрополя в День города разнесли фигуру слона из яблок и арку из трав

В Ставрополе местные жители во время празднования Дня города испортили арт-объекты на центральной площади. Одним из них стал слон, украшенный тонной яблок.
Декорацию из яблок создавали в течение семи часов под проливным дождём. Местные жители возмущены тем, что их соотечественники повели себя как дикари: они разобрали фигуру буквально за три часа, не дожидаясь окончания праздника.
Мнения ставропольцев разделились. На странице группы "Регион-26 / Ставрополь" идёт бурное обсуждение поступка вандалов. Некоторые выступили в защиту тех, кто разграбил яблочного слона. По их мнению, яблоки всё равно быстро испортятся, а так хотя бы послужат на благо людям.
Неприятная ситуация произошла также с аркой из трав — её тоже разрушили во время празднования Дня города, однако совершенно непонятно зачем. Дети при попустительстве родителей забирались на арт-объект и обрывали пучки травы. Спустя пару часов Александровская площадь, по словам горожан, стала больше похожа на конюшню, поскольку была вся устлана грязным сеном под ногами.
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