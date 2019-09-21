Жители Ставрополя в День города разнесли фигуру слона из яблок и арку из трав

Акт вандализма со стороны некоторых жителей возмутил горожан. Арт-объекты создавались не один час и не дожили до окончания праздника.

В Ставрополе местные жители во время празднования Дня города испортили арт-объекты на центральной площади. Одним из них стал слон, украшенный тонной яблок.

Декорацию из яблок создавали в течение семи часов под проливным дождём. Местные жители возмущены тем, что их соотечественники повели себя как дикари: они разобрали фигуру буквально за три часа, не дожидаясь окончания праздника.

Мнения ставропольцев разделились. На странице группы "Регион-26 / Ставрополь" идёт бурное обсуждение поступка вандалов. Некоторые выступили в защиту тех, кто разграбил яблочного слона. По их мнению, яблоки всё равно быстро испортятся, а так хотя бы послужат на благо людям.

Неприятная ситуация произошла также с аркой из трав — её тоже разрушили во время празднования Дня города, однако совершенно непонятно зачем. Дети при попустительстве родителей забирались на арт-объект и обрывали пучки травы. Спустя пару часов Александровская площадь, по словам горожан, стала больше похожа на конюшню, поскольку была вся устлана грязным сеном под ногами.