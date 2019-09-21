Порошенко заявил о готовности встретиться с Зеленским

Бывший и действующий главы государства договорились о встрече, но она ещё не состоялась.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко готов встретиться с Владимиром Зеленским, об этом он сообщил, будучи на передаче "Рандеву" Янины Соколовой в эфире украинского Пятого канала.

У бывшего и действующего президентов состоялся короткий разговор, они договорились о встрече, но она ещё не состоялась.

— Я готов к этой встрече, если он готов. И готов обойтись без этой встречи, если она ему не нужна, — отметил Порошенко.

Экс-президент Украины подтвердил также факт беседы с олигархом Игорем Коломойским. Разговор длился около получаса и, как сообщил Пётр Порошенко, был "ни о чём". Ранее Коломойский встречался с бывшим лидером Украины после победы Владимира Зеленского. По словам олигарха, они ни о чём не договаривались, просто "поговорили за жизнь".