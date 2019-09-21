Туроператор оплатит перелёт домой россиянам, пострадавшим в ДТП в Турции

Всем туристам, пострадавшим 21 сентября в ДТП в турецкой Анталье, туроператор "Санмар" оплатит отправку в Россию и, если будет необходимость, проживание в гостинице после выздоровления. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии.

— Среди туристов компании "Санмар" нет серьёзно пострадавших. Часть из них уже вернулась в Россию, остальные получили необходимую медицинскую помощь. Это полностью страховой случай, и расходы полностью оплатит страховая компания, — сообщили в пресс-службе.

Там также уточнили, что связались с представителями туроператора, туристами которого являлись все пострадавшие. Он пообещал оплатить россиянам как перелёт в Россию, так и проживание в гостинице по мере выписки из больницы.

Ранее Лайф публиковал видео с места ДТП в Турции.

Напомним, что инцидент произошёл утром 21 сентября в турецкой провинции Анталья. По данным местных СМИ, автобус перевернулся у посёлка Аксу.