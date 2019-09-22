СМИ: Меган Фокс считает нормальным, что её шестилетний сын носит платья в школу

Американская актриса Меган Фокс всячески поощряет своего шестилетнего сына Ноа, когда тот надевает платья в школу. Об этом она рассказала изданию People.

Актриса поделилась, что мальчик всегда одевается в школу так, как он хочет — иногда даже в платья, несмотря на негативные комментарии со стороны одноклассников.

Сама звезда рассказывает, что отправила его в одну из самых "хипповых" и либеральных школ в Калифорнии. Однако и там есть дети, которые говорят "Мальчики не носят платья" или "Мальчики не носят розовое".

— Мы сейчас учимся проходить через такие вещи. И я учу его быть уверенным в себе, несмотря ни на что, — говорит Фокс.

Она также поделилась случаем, когда незадолго до разговора с прессой сын актрисы пошёл в школу в платье. По возвращении Меган спросила у него, как прошёл день.

— Мальчики посмеялись надо мной, когда я вошёл [в класс — прим. Лайфа], но я всё равно очень люблю платья, — ответил малыш.

По её словам, у Ноа отлично получается подбирать модные луки. Сама Меган Фокс видит в этом дизайнерский талант сына.