Порошенко заявил, что Медведчук дважды приезжал к нему перед встречей с Путиным

Политики согласовали исключительно позицию по вопросам освобождения заложников, другое не обсуждалось.

Пётр Порошенко заявил, что глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук дважды приезжал к нему домой перед встречами с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире на украинском Пятом канале.

Экс-президент Украины сказал, что они согласовывали позицию Медведчука перед переговорами с президентом РФ исключительно по вопросам освобождения заложников, другие темы не обсуждались.

Ранее Медведчук заявил, что одновременное освобождение задержанных Россией и Украиной обсуждалось и во время президентства Порошенко, однако глава государства не проявил политической воли, поэтому освобождение стало возможным только по окончании срока его полномочий.

Россия и Украина 7 сентября освободили по 35 заложников с каждой стороны, среди них — Олег Сенцов. В тот же день в Россию прилетел и освобождённый по решению суда руководитель портала РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский.