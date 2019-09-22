Порошенко объяснил, почему не смог обменять Сенцова

Президент России Владимир Путин отказал лидеру Украины в обмене, поскольку считает обвинения в терроризме крайне тяжкими.

Пётр Порошенко объяснил, почему не состоялся обмен Олега Сенцова, осуждённого на 20 лет в России за терроризм. Об этом он рассказал в эфире украинского Пятого канала.

Экс-президент Украины сообщил, что этот вопрос обсуждался с Владимиром Путиным ещё в 2014 году. России было предложено обменять Сенцова на двух журналистов, задержанных на Украине, однако со стороны Путина последовал отказ, поскольку обвинения в терроризме признаны крайне тяжкими.

— Было принято решение, что мы отпускаем этих двух журналистов. После этого звоню господину Путину и задаю вопрос о Сенцове и других, а он говорит: "Так, подождите, мне принесли документы, он же террорист", — процитировал слова российского президента Пётр Порошенко.

Олег Сенцов вернулся на родину 7 сентября в рамках обмена заключёнными "35 на 35". Вместе с ним прилетели и другие граждане Украины, в том числе 24 моряка, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.