СМИ рассказали о пенсиях российских звёзд

Многие из российских звёзд являются работающими пенсионерами. Уровень выплат от государства у всех, конечно, разный, и служит для знаменитостей далеко не главным, однако стабильным источником дохода. Об этом сообщает "Телепрограмма".

Известная российская актриса, 79-летняя Светлана Светличная, получает вполне достойное пособие от государства — 50 тысяч рублей. Она любит посещать кинофестивали и участвовать в творческих встречах со зрителями — однако вовсе не из-за денег, а потому, что это приносит ей удовольствие.

Артист балета Николай Цискаридзе получает 12 100 рублей. Пенсия 45-летнему танцору назначена не по возрасту, а по опыту — она начисляется всем артистам балета со стажем исполнения сольных партий свыше 15 лет. У Цискаридзе такого стажа — 21 год. Пенсия остаётся на банковском счету танцора, а все текущие расходы он покрывает с гонораров и ставки ректора Академии русского балета в Санкт-Петербурге.

Знаменитая ведущая телепрограммы "Давай поженимся!" Роза Сябитова получает от государства 14 тысяч. Однако не государством единым — телеведущая признаётся, что хоть от материальной помощи она не отказывается, но и не полагается на неё.

— Может, кто-то и может прожить на эти деньги, но я привыкла жить дорого, люблю комфорт. Ради этого тружусь с 18 лет, для меня работа — это смысл жизни. Конечно, я буду работать до тех пор, пока ноги таскают. Или пока из ума не выживу, — признается Сябитова.

Николай Дроздов, 82-летний телеведущий и профессор географического факультета МГУ, кроме того, что ведёт телепередачи, выступает с лекциями, ещё и возит туристов в заграничные путешествия. При огромном стаже работы в Университете и на телевидении Николай Дроздов получает 30 тысяч рублей, а его зарплата в качестве преподавателя, по его словам, и того меньше. Однако таким заработком Дроздов не ограничивается, ведь ему приходится финансово помогать дочери и двум внукам — из них никто не работает. Не спасают их и мизерные алименты отца.

Алла Пугачёва в свои 70 лет получает пособие в 47 тысяч рублей — и это учитывая надбавку за звание народной артистки СССР. Часть своего дохода Примадонна отдаёт на благотворительность.

Ранее журнал Forbes составил список самых высокоооплачиваемых рэперов мира.