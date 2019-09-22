Глава представительства ДНР в Марселе освобождён из тюрьмы

Юбер Файяр сегодня вышел из тюрьмы, куда был помещён из-за клеветнических обвинений.

Глава представительства Донецкой Народной Республики в Марселе Юбер Файяр сегодня был освобождён из тюрьмы, сообщается на странице представительства ДНР во Франции в соцсети Facebook.

Юбер Файяр провёл в тюрьме пять месяцев, он стал жертвой политического ареста, его оклеветали по обвинению в сутенёрстве и отправили за решётку.

Открытие представительства ДНР в Марселе встретило решительный отпор со стороны властей Франции. Как заявили в МИД республики, они не намерены признавать дипломатический статус центра, поскольку сохраняют приверженность территориальной целостности Украины и не признают образования Донецкой и Луганской народных республик.

Как пояснял ранее Юбер Файяр, представительство — это общественная организация, созданная в соответствии с законом Франции. Её цель — координация гуманитарной помощи, информационная работа. Центр был открыт в сентябре 2017 года и содержится на частные пожертвования.