Премьер Словакии напомнил о роли Советской армии в освобождении страны

Он также подчеркнул необходимость бороться с попытками исказить итоги Второй мировой войны и подогнать исторические события под нынешние политические цели.

Советская армия заплатила огромную цену за освобождение Словакии от фашистских захватчиков. Только при освобождении посёлка Калинов погибло более тысячи красноармейцев. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Пеллегрини на торжествах по случаю 75-летия освобождения посёлка.

— Я хочу сегодня напомнить, что за освобождение Словакии наивысшую цену заплатила Красная армия и воевавшие вместе с ней чехи и словаки. Только при освободительных боях за первый населённый пункт в Словакии, посёлок Калинов, погибло 1,2 тысячи советских воинов, — сказал премьер.

Он также подчеркнул необходимость бороться с попытками исказить итоги Второй мировой войны и подогнать исторические события под нынешние политические цели.

— Мы с ужасом видим возникающие псевдоисторические версии, единственной целью которых является использование их в чьих-либо политических интересах, — отметил Пеллегрини.

При этом премьер Словакии призвал молодёжь чтить и уважать память тех, кто воевал за свободу их страны, а также помнить её историю.

Ранее Минобороны России опубликовало часть засекреченных ранее документов времён Второй мировой.