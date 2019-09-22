Премьер Словакии напомнил о роли Советской армии в освобождении страны

Советская армия заплатила огромную цену за освобождение Словакии от фашистских захватчиков. Только при освобождении посёлка Калинов погибло более тысячи красноармейцев. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Пеллегрини на торжествах по случаю 75-летия освобождения посёлка.
— Я хочу сегодня напомнить, что за освобождение Словакии наивысшую цену заплатила Красная армия и воевавшие вместе с ней чехи и словаки. Только при освободительных боях за первый населённый пункт в Словакии, посёлок Калинов, погибло 1,2 тысячи советских воинов, — сказал премьер.
Он также подчеркнул необходимость бороться с попытками исказить итоги Второй мировой войны и подогнать исторические события под нынешние политические цели.
— Мы с ужасом видим возникающие псевдоисторические версии, единственной целью которых является использование их в чьих-либо политических интересах, — отметил Пеллегрини.
При этом премьер Словакии призвал молодёжь чтить и уважать память тех, кто воевал за свободу их страны, а также помнить её историю.
Ранее Минобороны России опубликовало часть засекреченных ранее документов времён Второй мировой.
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