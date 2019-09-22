Партия Зеленского заявила, что Украина должна сохранить свои ценности

В Европе многое находится на уровне дискуссии. Можно частично перенять опыт, однако полностью копировать Европу нельзя.

Депутат Верховной рады Ирина Верещук заявила в эфире "112 Украина", что Незалежная должна сохранить свои ценности, а европейские становятся размытыми даже для Евросоюза.

В Европе многое находится на уровне дискуссии, убеждена политик. Можно позаимствовать опыт децентрализации и судебной системы, однако всё под копирку — нельзя.

— Оно не сработает. У нас есть свои ценности, которые нужно сохранять и которые в Европе давно размыты, — заявила Верещук.

По убеждению депутата, Украину нельзя сравнивать с другими странами, даже проблема ценностей теперь — вопрос дискуссии.

Ранее в отказе Владимира Зеленского выйти на гей-парад увидели нелюбовь к европейским ценностям.