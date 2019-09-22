СМИ: В Гонконге задержали 13-летнюю девочку, подозреваемую в сожжении флага

Полиция Гонконга в ночь на 22 сентября задержала 13-летнюю девочку, которую подозревают в надругательстве над флагом КНР. Об этом сообщает телерадиовещательная компания RTHK.

Деталей задержания СМИ не сообщает.

В городе продолжаются протесты. 21 сентября группа активистов сорвала флаг с правительственного здания, начала топтать его ногами и поджигать. Правительство района Тун Мун, в котором произошёл инцидент, осудило действия радикалов.

— Они блокировали дороги, устраивали поджоги, кидали бутылки с зажигательной смесью, подвергли актам вандализма станции лёгкого метро и нарушили его работу, — цитирует ТАСС сообщение администрации.

В правительстве также рассказали, что группа демонстрантов напала на офицера полиции, который находился при исполнении, и попыталась отобрать у него табельное оружие.

После полуночи протесты перекинули на район Юэн Лун. Там вандалы устраивали поджоги и кидали бутылки с зажигательной смесью. В других районах Гонконга протестующие пытались напасть на полицейские участки. Их разогнали с помощью слезоточивого газа.

Напомним, что в Гонконге с июня не утихают массовые протесты, которые были вызваны продвижением закона об экстрадиции. Так, только в августе митингующие устроили продолжительные беспорядки в международном аэропорту, а полиции пришлось впервые применить водяные пушки и помечать демонстрантов красящей жидкостью.