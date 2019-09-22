СМИ: Британская компания Thomas Cook ищет $250 млн, чтобы избежать банкротства

Если нужная сумма не будет найдена, компания перейдёт под внешнее управление. В этом случае придётся организовать крупнейшую операцию по репатриации в мирное время, поскольку более 150 тысяч британцев находятся за рубежом по путёвкам компании.

Старейшая британская туристическая компания Thomas Cook, основанная в 1841 году, оказалась на грани банкротства, об этом сообщает Sky News. В воскресенье утром Thomas Cook Group встретится со своими крупнейшими акционерами и кредиторами, чтобы попытаться заключить соглашение о финансировании на сумму 200 миллионов евро (250 миллионов долларов). В противном случае компания перейдёт под внешнее управление.

На фоне растущей конкуренции и снижения доходов акции оператора упали в цене на 95%. Фирма договорилась о рекапитализации в размере 900 миллионов евро (1,1 миллиарда долларов), однако позже кредиторы потребовали привлечь дополнительно указанные 200 миллионов евро. После этого некоторые заёмщики отказались от участия в финансировании, возникла угроза банкротства.

Если на встрече не удастся достичь нужных соглашений, встанет вопрос о крупнейшей операции репатриации в мирное время. Сейчас за рубежом находится более 150 тысяч британцев, воспользовавшихся услугами туроператора. Ранее Thomas Cook делала запрос на экстренное государственное рефинансирование, поскольку, по мнению экспертов компании, затраты на репатриацию значительно превысят расходы налогоплательщиков.

План по репатриации британцев, разработанный Управлением гражданской авиации Великобритании, получил название "Операция Маттерхорн". Помимо граждан Великобритании ещё около 450 тысяч иностранцев имеют в настоящее время путёвки компании Thomas Cook, в случае её перехода под внешнее управление также придётся решать вопрос с возвращением людей на родину и выплатами компенсаций. Крах компании лишит работы более 20 тысяч человек по всему миру.

Несмотря на призывы профсоюзов, правительство Великобритании пока не приняло решения об инвестировании и помощи туроператору.