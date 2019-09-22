Знак Бэтмена появится на фасадах домов во время празднования юбилея супергероя

Фанаты Бэтмена зажгут прожектора с символом супергероя — летучей мышью — во время празднования 80-летнего юбилея популярного персонажа комиксов и фильмов.

Акция пройдёт в 11 крупнейших городах мира: Токио, Мельбурне, Берлине, Париже, Барселоне, Йоханнесбурге, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне, Сан-Паулу, Мехико и Монреале. Бэт-сигнал также горит на студии Warner Brothers.

Впервые Бэтмен стал известен миру в 1939 году. Брюс Уэйн уже 80 лет сражается со своим злейшим врагом Джокером на страницах комиксов и экранах кинофильмов.

В знак любви и уважения к супергерою фанаты инициировали празднование Дня Бэтмена.