СМИ назвали российское оружие, способное пережить ядерный удар

При этом речь идёт об уничтожении городов и техники противника после уничтожения ядерных сил страны.

Российские ракеты с подводных лодок "Борей" способны пережить ядерный удар и уничтожить силы противника после этого. К такому выводу пришли журналисты американского издания National Interest.

Отмечается, что каждая из ракет типа "Булава" несёт шесть ядерных боеголовок мощностью 150 килотонн, которые способны уничтожать отдельные цели.

— Это означает, что один "Борей" способен обрушить на города и военные базы, расположенные на расстоянии более 5,8 тысячи миль, 72 ядерные боеголовки, которые по разрушительной силе в 10 раз превосходят бомбу, сброшенную на Хиросиму, — отмечает автор статьи.

Кроме того, издание подмечает большую бесшумность нынешних российских подлодок. Этой проблемы удалось избежать ещё в советские годы, когда отечественные образцы считались более шумными в сравнении с западными — соответственно, более уязвимыми.