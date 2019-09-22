СМИ назвали российское оружие, способное пережить ядерный удар

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Фото © ТАСС / Кадр из видео / пресс-служба Министерства обороны РФ

При этом речь идёт об уничтожении городов и техники противника после уничтожения ядерных сил страны.

Российские ракеты с подводных лодок "Борей" способны пережить ядерный удар и уничтожить силы противника после этого. К такому выводу пришли журналисты американского издания National Interest.

Отмечается, что каждая из ракет типа "Булава" несёт шесть ядерных боеголовок мощностью 150 килотонн, которые способны уничтожать отдельные цели.

Это означает, что один "Борей" способен обрушить на города и военные базы, расположенные на расстоянии более 5,8 тысячи миль, 72 ядерные боеголовки, которые по разрушительной силе в 10 раз превосходят бомбу, сброшенную на Хиросиму, — отмечает автор статьи.

Кроме того, издание подмечает большую бесшумность нынешних российских подлодок. Этой проблемы удалось избежать ещё в советские годы, когда отечественные образцы считались более шумными в сравнении с западными — соответственно, более уязвимыми.

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