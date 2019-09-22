В кабинете главы ГБР Украины было обнаружено прослушивающее устройство

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Фото © Telegram / Роман Труба

В кабинете главы ГБР Украины была обнаружена прослушка, об этом сам Роман Труба сообщил в "Телеграме".

По словам Трубы, жучок был вмонтирован в вентиляцию. Глава ГБР не исключает, что в кабинете может находиться другая прослушивающая аппаратура.

Руководитель Госбюро расследований сообщил, что никакой информации о нём на записях быть не могло, однако о состоянии делопроизводств, в том числе резонансных, которые обсуждались со следователями, — вполне. Также Роман Труба задался вопросом, кто из политиков мог быть заинтересован в прослушивании его разговоров.

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