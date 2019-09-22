В Сети появились первые кадры со съёмок фильма "Вечные" с Анджелиной Джоли

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Фото © Instagram/Très

Сегодня в Интернете появились первые кадры со съёмок нового фильма студии Marvel "Вечные", в котором одну из главных ролей сыграет Анджелина Джоли. Фото публикует страница movie__on в "Инстаграме".

Известная актриса сыграет в новой ленте Тену. Сюжет фильма пока держится в секрете, однако из комиксов известно, что героиня умеет летать и телепортироваться.

В фильме также примут участие Сальма Хайек, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и другие актёры.

Выход картины запланирован на ноябрь 2020 года.

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