СМИ: Из-за тайфуна "Тапа" в Японии пострадало по меньшей мере 19 человек

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По предварительным данным, не менее 19 человек пострадали от тайфуна "Тапа", который прошёл в непосредственной близости от японской префектуры Окинава. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Между Окинавой и островом Хонсю были вынужденно отменены 302 запланированных авиарейса. Изменения в расписании авиаперевозок коснулись и острова Кюсю, в сторону которого двинулась стихия.

Из-за повреждённых тайфуном линий электропередачи на Окинаве без света до сих пор остаётся 1,8 тысячи домов. Ожидается, что к острову Кюсю шторм подойдёт к вечеру 22 сентября. В ряде префектур прогнозируют до 300 сантиметров осадков.

"Тапа" — 17-й по счёту тайфун, образовавшийся за текущий год в Тихом океане. В настоящее время скорость ветра в его центре достигает 35 м/с, а порывов — 50 м/с.

Ранее в сентябре от тайфуна "Факсай" в Японии пострадало не менее 20 человек. По меньшей мере 13 тысячам человек пришлось ночевать в аэропорту из-за сбоя работы транспорта во время бушевавшей стихии.

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