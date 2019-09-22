СМИ: Из-за тайфуна "Тапа" в Японии пострадало по меньшей мере 19 человек

View from my balcony this morning in Jeju. #TyphoonTapah pic.twitter.com/HSddWH4nQb — Philip Cotsford (@locomote) September 21, 2019

По предварительным данным, не менее 19 человек пострадали от тайфуна "Тапа", который прошёл в непосредственной близости от японской префектуры Окинава. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

A Large #typhoon no.17 #Tapah is approaching to Okinawa, #Japan. The storm will goes to East China sea through west side of #Okinawa, after then, Tapah will turn east and head for #Hokkaido through Japan sea. pic.twitter.com/sLM12YdYbj — いしたにみさお (@miyazu_misao) September 20, 2019

Между Окинавой и островом Хонсю были вынужденно отменены 302 запланированных авиарейса. Изменения в расписании авиаперевозок коснулись и острова Кюсю, в сторону которого двинулась стихия.

Из-за повреждённых тайфуном линий электропередачи на Окинаве без света до сих пор остаётся 1,8 тысячи домов. Ожидается, что к острову Кюсю шторм подойдёт к вечеру 22 сентября. В ряде префектур прогнозируют до 300 сантиметров осадков.

"Тапа" — 17-й по счёту тайфун, образовавшийся за текущий год в Тихом океане. В настоящее время скорость ветра в его центре достигает 35 м/с, а порывов — 50 м/с.

Ранее в сентябре от тайфуна "Факсай" в Японии пострадало не менее 20 человек. По меньшей мере 13 тысячам человек пришлось ночевать в аэропорту из-за сбоя работы транспорта во время бушевавшей стихии.