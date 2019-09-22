Списки пострадавших во время паводков в ДФО будут готовы в кратчайшие сроки

Глава Минстроя Владимир Якушев сообщил, что в ближайшее время будут составлены списки пострадавших во время паводков в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА "Новости".

Он отметил, что списки ещё не готовы, но задача поставлена и будет решена в самые кратчайшие сроки. На данный момент практически завершена работа по Амурской области, остальное в процессе.

Якушев на совещании в кризисном центре МЧС под руководством президента РФ по ситуации с паводками на Дальнем Востоке попросил губернаторов в кратчайшие сроки составить списки пострадавших во время стихийного бедствия.

Сейчас подтоплены 106 социально значимых объектов, более 19 тысяч личных приусадебных участков, наводнение затронуло 362 населённых пункта. Только в Хабаровском крае ущерб составил около миллиарда рублей.