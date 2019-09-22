Эксперт назвал самые частые причины смерти россиян на турецких курортах

Невоздержанность в употреблении алкоголя, невнимательность на дорогах и халатность по отношению к своему здоровью — главные причины летальных исходов на отдыхе в Турции.

Генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков сообщил РИА "Новости", что основной причиной смерти россиян на турецких курортах являются дорожно-транспортные происшествия и злоупотребление алкоголем в жарком климате.

Сергей Марков отмечает необходимость информировать россиян о правилах поведения на отдыхе. Прежде всего нужно обратить внимание на то, что турецкие водители куда менее внимательны на дорогах и не пропускают пешеходов на зебрах.

Также туристам необходимо напоминать об умеренности в употреблении спиртных напитков. Главный секретарь РТФО отмечает, что не стоит прыгать в холодный бассейн после обильных возлияний.

— Важно понимать, что хронические заболевания и возраст часто становятся причинами летального исхода на отдыхе... Можно рассчитывать на здравомыслие самих туристов, но оно проявляется далеко не всегда, — заметил Марков.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов заявил о том, что этот туристический сезон стал очень сложным в плане происшествий с российскими гражданами. Зафиксировано 88 фактов летальных исходов и более 40 случаев медицинской эвакуации. Ерхов объясняет это увеличившимся потоком туристов на курорты Турции.

Лайф также проанализировал основные причины гибели россиян на курортах Турции.