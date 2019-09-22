Министр иностранных дел Японии надеется на откровенный обмен мнениями с Россией

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги рассчитывает провести откровенный обмен мнениями по вопросам мирного урегулирования территориальной проблемы на встрече с Сергеем Лавровым, сообщает телеканал NHK.

Встреча планируется на следующей неделе в Нью-Йорке.

Дальневосточная проблема между Россией и Японией остаётся нерешённой на протяжении 70 лет. Тосимицу Мотэги заявил, что намерен вести упорные переговоры по территориальной проблеме в стремлении заключить мирный договор.

Также в ходе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН глава МИД Японии встретится с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и госсекретарём США Майком Помпео.