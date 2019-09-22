МЧС Приморского края объявило штормовое предупреждение из-за тайфуна "Тапа"

Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю объявила штормовое предупреждение 23 и 24 сентября в связи с приближением тайфуна "Тапа".

Спасатели предупреждают о возможности подтопления низинных участков, а при высокой интенсивности осадков не исключено размытие дорог, аварии на ЛЭП, обрыв проводов и обрушение слабо укреплённых конструкций и деревьев.

— Днём 23 сентября и ночью 24 сентября в юго-восточных и восточных районах края в Артёмовском, Дальнегорском, Партизанском и Находкинском городских округах, городском округе Большой Камень и ЗАТО Фокино, Лазовском, Ольгинском, Партизанском, Шкотовском, Тернейском и Кавалеровском районах могут пройти дожди, местами сильные, с количеством до 20 миллиметров. На побережье усилится ветер и волнение моря до четырёх метров, — отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Все службы края приведены в состояние повышенной готовности.

Как сообщалось ранее, в Японии из-за тайфуна "Тапа" пострадало уже 19 человек.