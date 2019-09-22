Альфонс-"нефтяник" вытянул из 73-летней британки 40 тысяч фунтов

У пожилой женщины завязался бурный роман по переписке. Завоевав доверие наивной дамы, мошенник выманил у неё все сбережения и прикинулся умершим, оставив любовницу с кучей долгов.

73-летняя британка Сьюзен Перри из графства Хэмпшир стала жертвой интернет-мошенника и перевела ему более 40 тысяч фунтов (три миллиона рублей). Об этом пишет издание The Sun.

Пенсионерка призналась, что устала от отношений с мужем. Супруг был счастлив, ухаживая за одной из их собак и не желая выходить на улицу, а Сьюзен хотелось взрыва эмоций. В "Фейсбуке" она познакомилась с Гидеоном. Он очаровал её "мягким французским акцентом" и ежедневными романтическими сообщениями.

Гидеон представился рабочим нефтяной вышки и пообещал наивной женщине, что они будут счастливо жить в Америке. Когда Сьюзен влюбилась, аферист попросил помочь ему деньгами, якобы из-за кризиса.

Пенсионерка отдала мошеннику все свои сбережения, ни на минуту не усомнившись в правдивости его рассказов, а поводы задуматься были. Сначала Гидеон рассказал историю о том, что на нефтяную вышку напали пираты и, чтобы отвести жестоких нападавших от своих людей, нужно было заплатить 14 тысяч фунтов. Потом альфонс попросил денег на операцию для своего сына. Сьюзен пришлось продать свои драгоценности, чтобы помочь любимому.

Дело кончилось тем, что пенсионерке позвонил сын мошенника и сообщил, что мужчина умер. К этому времени женщина погрязла в долгах, ей пришлось рассказать правду мужу и дочери. Они объяснили Сьюзен, что та стала жертвой мошенника.

Несмотря на всё произошедшее, семейная пара Перри до сих пор вместе и пытается возобновить отношения.