Зариф раскритиковал США за решение о переброске войск на Ближний Восток

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подверг критике намерения США по переброске войск на Ближний Восток в связи с усложнением ситуации в регионе, спровоцированным атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом сообщается в опубликованных выдержках из интервью телеканала CBS.

Зариф также назвал действия Трампа позёрством и заявил, что попытки разобраться в конфликте в регионе движутся в неверном направлении.

По его мнению, действия США могут привести обе стороны к открытому военному конфликту. Он отметил, что Иран точно не будет стороной, развязавшей конфликт.

— Но я уверен, что тот, кто начнёт войну, не будет тем, кто её закончит, — заявил министр.

Полное интервью с Мохаммадом Джавадом Зарифом выйдет в эфир CBS 22 сентября.

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" предупредили дипломатов США и Саудовской Аравии о новых атаках на аравийские объекты со стороны Ирана.