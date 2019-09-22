Британец, отравленный "Новичком", потребует от России миллион фунтов

Чарльз Роули подаёт в суд и требует восстановления справедливости. Последствия для здоровья мужчины вызывают беспокойство, но ещё больше тревожит утаивание правды.

Британец Чарльз Роули, отравленный летом прошлого года в Эймсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок", подаёт в суд на Россию и требует компенсации в размере одного миллиона евро (80 миллионов рублей). Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на Роули и его адвоката.

Мужчина заявил, что отравление подорвало его здоровье, он требует справедливости. Адвокат Патрик Магуаир рассматривает возможность подачи иска против России.

— Чарли продолжает страдать от серьёзных побочных эффектов в результате попадания отравляющего вещества в его организм, но говорит, что его самое большое беспокойство — утаивание правды о том, что действительно произошло, — заявил он. Также в результате отравления нервно-паралитическим веществом скончалась в больнице Дон Стерджес, подруга Чарли. Адвокат заявил, что мужчина и женщина стали невинными жертвами.

В апреле Роули встречался с российским послом в Великобритании и задал вопрос о возможности встречи с Владимиром Путиным.

Ранее тем же веществом был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания считает, что Россия причастна к инциденту, однако Правительство РФ категорически отрицает это.