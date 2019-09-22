Погода продолжит огорчать москвичей 22 сентября

Облачная погода, дождь и до восьми градусов выше нуля ожидаются в столичном регионе 22 сентября, в воскресенье. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Температура воздуха в Москве составит от пяти до семи градусов тепла, по области — до восьми. Осадки ожидаются в виде дождя и мокрого снега.

Столбики термометров в ночные часы опустятся до одного-трёх градусов выше нуля по Москве и от минус одного до плюс четырёх по области. Ветер западный, северо-западный 7–12 м/с, местами порывы ветра будут достигать 17–22 м/с.

Также в регионе сохранятся резкие перепады атмосферного давления. 22 сентября оно ожидается на 10 мм ниже нормы — 737 мм ртутного столба.