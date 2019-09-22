Электроснабжение в Якутии, нарушенное из-за снегопада, полностью восстановлено

Электроснабжение в населённых пунктах Сунтарского района Якутии, прерванное из-за сильного снегопада и ветра 19 сентября, полностью восстановлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Якутскэнерго".

— Энергетики работали трое суток, не считаясь с погодой и расстояниями. В результате их упорных действий все потребители запитаны. Ограничений для населения нет, — сообщили в пресс-службе.

Из-за непогоды без электричества остались 14 населённых пунктов Сунтарского района с общим населением в 23,6 тысячи человек.

На следующий день, 20 сентября, ремонтникам удалось восстановить электроснабжение шести сёл. 21 сентября подача электричества возобновилась ещё в пяти населённых пунктах. В работах были задействованы 27 человек и восемь единиц спецтехники.