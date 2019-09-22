В Удмуртии три человека, в том числе ребёнок, погибли при пожаре в доме

При пожаре в Завьяловском районе Удмуртии погибло три человека. По предварительным данным, среди погибших один ребёнок.
— В ходе тушения пожара найдены тела трёх погибших — мужчины, женщины и ребёнка, — цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону.
Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл в СНТ "Ижсталь-2". Пожаром был охвачен дом площадью 40 квадратных метров и хозяйственные постройки. Общая площадь пожара составила более 100 квадратных метров.
На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.
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