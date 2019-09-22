Пожар в торговом центре во Владивостоке полностью потушен

Пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке полностью потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

На данный момент правоохранительные органы ведут проверку в здании.

Ранее в Сети было опубликовано видео последствий пожара в торговом центре.

Возгорание произошло на территории кафе на крыше торгового центра, изначальная его площадь составляла 79 квадратных метров. Впоследствии пожар разросся, в здании обрушилась часть внутренних конструкций.