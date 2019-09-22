Шойгу назвал главную угрозу для России

Вера США в силовое превосходство над остальными странами и возможность из-за этого пойти на необдуманные шаги представляет главную угрозу для России и всего мира. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в беседе с "Московским комсомольцем".

— Когда ты осознаёшь свою уязвимость и заинтересован в сохранении баланса и всеобщей равной безопасности, это заставляет тебя включать голову. А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные, — заявил Шойгу.

Также министр обороны отметил, что после выхода США из ряда международных договоров об ограничении вооружения мир стал более непредсказуемым и менее безопасным.