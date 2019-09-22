Умер дедушка Пэрис Хилтон, лишивший её наследства

В США в возрасте 91 года скончался наследник гостиничного бизнеса Hilton Баррон Хилтон, сообщает CNN.

Бизнесмен умер в своём доме в Лос-Анджелесе. Внучка Баррона, знаменитая светская львица Пэрис Хилтон, рассказала о своём дедушке.

I am deeply saddened by the loss of my grandfather Barron Hilton. He was a Legend, a visionary, brilliant, handsome, kind and lived a life full of accomplishment and adventure. Ever since I was a little girl I have looked up to him as a businessman. pic.twitter.com/eGFXAz1LUr — Paris Hilton (@ParisHilton) September 20, 2019

— Я глубоко опечалена потерей моего дедушки Баррона Хилтона. Он был легендой, провидцем, блестящим, красивым, добрым, жил жизнью, полной достижений и приключений. С тех пор как я была маленькой девочкой, я смотрела на него как на бизнесмена, — написала Пэрис в "Твиттере".

Баррон был сыном основателя гостиничной империи Конрада Хилтона. В 1966 году он возглавил совет директоров компании, а в 2007 году лишил свою внучку Пэрис наследства и завещал практически всё своё состояние благотворительному фонду Conrad Hilton Foundation.