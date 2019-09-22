Шойгу допустил отмену обязательного призыва в армию

Министр обороны России Сергей Шойгу не исключил отмены обязательного призыва в армию. Об этом он рассказал в интервью "Московскому комсомольцу".

— В принципе, это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убеждён, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае, — заявил Шойгу.

Также глава Минобороны добавил, что в любом суверенном государстве должен иметься мобилизационный запас из числа граждан. По мнению Шойгу, служба в армии даёт ощущение причастности к защите своей страны и является одной из эффективных форм военной подготовки.