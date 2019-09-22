В Таджикистане задержали мужчину, ранившего двух российских военных

Психически больной мужчина, находящийся на учёте в местной больнице, сейчас под следствием.

В Таджикистане задержан мужчина из города Бохтар, который 20 сентября напал с ножом на российских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра МВД страны Умарджони Эмомали.

— Местный житель, обвиняемый в нанесении травм двум российским военнослужащим 201-й российской военной базы, расположенной в городе Бохтар Хатлонской области Таджикистана, задержан и находится под следствием, — сказал Эмомали.

Также отмечается, что задержанный страдает психическим расстройством и находится на учёте в местной больнице.

Напомним, 20 сентября в Таджикистане двое российских военных получили ранения при нападении на них местного жителя. Посольство РФ в Таджикистане заявило, что держит под контролем инцидент.