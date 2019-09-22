Порошенко не верит, что "мальчики" из правительства смогут упрятать его в тюрьму

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Экс-президент Украины Пётр Порошенко выразил уверенность, что новые власти Незалежной не смогут посадить его за решётку. Об этом он рассказал в интервью украинскому Пятому каналу.

Не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого. Ничего у них не получится, — заявил Порошенко.

Бывший лидер Незалежной назвал нынешнее руководство страны мальчиками и отметил, что они не первые, кто "захотел упрятать Порошенко".

Напомним, в настоящий момент Пётр Порошенко является фигурантом 13 уголовных дел, в частности по факту хищений в армии, а также в деле о продаже завода "Кузница на Рыбацком" и об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

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