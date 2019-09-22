Шойгу исключил вероятность полномасштабной войны в мире

Вопрос об участии России в полномасштабной войне не стоит, так считает министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. В интервью "Московскому комсомольцу" он порассуждал о возможности третьей мировой и об угрозах, существующих для нашей страны.

— Я надеюсь, что о полномасштабной войне сегодня вопрос не стоит. И все риски и последствия, которые повлечёт за собой такая полномасштабная война, очевидны каждому, — отметил он.

Глава Минобороны добавил, что наиболее точным высказыванием о третьей мировой войне он считает такое: "Я не знаю, какой именно будет третья мировая война. Но я точно знаю, что она будет последней".

Однако, по словам Шойгу, количество угроз для России не становится меньше. В интервью он назвал одну из главных.