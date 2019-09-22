Шойгу рассказал о главной мечте — вернуться в Сибирь

Министр обороны РФ также признался, что с теплотой вспоминает времена Советского Союза.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что главная его мечта — вернуться в Сибирь.

— Вернуться в Сибирь. Это моя главная мечта. И я убеждён, что она будет реализована. Хочу вернуться во времена молодости. У меня большая ностальгия по Советскому Союзу — не по каким-то отдельным лозунговым вещам, а по тому настроению, по тому духу, который царил в те времена, особенно в тех местах, — поделился Шойгу с "Московским комсомольцем".

Он добавил, что часто вспоминает, как в Братске люди на морозе часами слушали стихи Евгения Евтушенко. Поэт срывал голос, а зрители стояли со слезами на глазах.

Министр обороны также отметил, что рад сегодняшней возможности создавать и развивать крупные проекты, как Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-амурская магистраль и другие.

— Без реализации подобных проектов сложно прививать молодёжи чувство созидания. Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки! Очень хочу вернуться в Сибирь и построить там один, а лучше ещё два города! И верю, что моя мечта осуществится, — сказал Шойгу.

Напомним, также в интервью министр обороны России Сергей Шойгу не исключил отмены обязательного призыва в армию, но отметил, что не считает это правильным решением .