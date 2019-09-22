Автомобилист протаранил мечеть во Франции

На северо-востоке Франции водитель автомобиля протаранил вход в главную мечеть города Кольмар. Об этом сообщает AFP.

Инцидент произошёл вечером в субботу, 21 сентября. В это время в мечети находилось несколько человек, никто из них не пострадал. Злоумышленника задержали на месте происшествия.

Hier soir, un homme a foncé en voiture sur l'entrée de la Grande Mosquée de Colmar sans faire d'autre blessé que lui-même https://t.co/aR6MYGUQqc pic.twitter.com/Nm6H731RDi — Le Parisien (@le_Parisien) September 22, 2019

Отмечается, что водитель был ранен, его госпитализировали. В ближайшее время мужчину ждёт осмотр психиатра.

Город Кольмар является популярным среди туристов местом.