Виторган исполнил свою детскую мечту

Известный актёр и режиссёр поделился фото с новым автомобилем за четыре миллиона рублей.

Российский актёр и режиссёр Максим Виторган опубликовал в "Инстаграме" фото с новым автомобилем Cadillac XT5.

— Если бы году в 84-м... мне сказали, что когда-нибудь фразу "Кадиллак? Беру!" я произнесу в реальной жизни, после чего на самом деле возьму Cadillac, а не просто карточку с его эмблемой... Я бы умер тогда от разрыва сердца и не дожил до этого дня! Но никто мне этого не сказал тогда. И этот день наступил, — подписал снимок актёр.

Купленный Виторганом кроссовер стоит около четырёх миллионов рублей, в зависимости от комплектации.

Подписчики актёра в комментариях к посту поздравили его с удачной покупкой.