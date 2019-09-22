В России выбрали ещё одну самую красивую деревню страны

В селе не только красивые пейзажи, но и старинные дома, которые являются памятниками архитектуры.

Село Хор-Тагна в Иркутской области попало в список самых красивых деревень России. Сегодня, 22 сентября, здесь прошли народные гуляния и празднования в честь этого события.

— Мы делали свои маршруты, пытались туризм развивать разными способами, и, когда появилась ассоциация, нам предложили поучаствовать в отборе, я был уверен, что мы пройдём, — сказал ТАСС глава села Сергей Ненахов.

По его словам, Хор-Тагна славится своей старинной архитектурой. Здесь сохранились здания XIX века, ставшие историческими памятниками. Также село гордится храмом Николая Чудотворца. Всё это регулярно привлекает путешественников.

Отмечается, что село Хор-Танга попало в число самых красивых деревень на пять лет с возможностью продления членства.

Поселение было образовано в 1892 году. Сегодня здесь проживает 720 человек.

В настоящее время в ассоциацию также входят деревни Кинерма, Ошевенский Погост, Кимжа, Кильца, Десятниково и Вятское.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про итальянскую деревушку, за переезд в которую жителям предлагают ежемесячно выплачивать по 700 долларов (50 тысяч рублей). Таким методом местные власти пытаются развить регион.