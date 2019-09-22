Врачи рассказали, сколько шагов в день должны проходить люди разного возраста

Для тренировки сердечно-сосудистой системы молодые люди должны совершать в день не менее десяти тысяч шагов, пожилые — до пяти-семи тысяч. Такую рекомендацию в день отказа от автомобиля дал врач-кардиолог Юрий Конев.

— Если молодой человек делает меньше десяти тысяч шагов, пожилой — меньше шести-семи тысяч, а преклонного возраста — меньше пяти тысяч шагов, то его сердечно-сосудистая система ослабевает, чем бы он ни занимался, — цитирует ТАСС слова медика.

Доктор добавил, что люди, которые преимущественно передвигаются на автомобиле, в первую очередь рискуют получить ранние возраст-ассоциированные заболевания, среди которых избыточный вес, преддиабет, повышение артериального давления и ишемическая болезнь сердца.

Такого же мнения придерживается и вице-президент общественной организации "Лига здоровья нации" Николай Конов.

— Если вы три минуты идёте пешком — это снижает кровяное давление, пять минут — повышает настроение, десять — улучшает творческое мышление, 15 — снижает уровень сахара в крови, — подчеркнул эксперт.

Всемирный день без автомобиля отмечается ежегодно 22 сентября. В России он впервые прошёл в 2008 году в Москве. В этот день во многих городах проводятся различные акции, пропагандирующие здоровый образ жизни. В столице, к примеру, состоялся традиционный московский марафон, в котором приняли участие около 30 тысяч человек.