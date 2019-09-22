Сын Порошенко заставил семью говорить только по-украински. Ну, или по-английски

Экс-президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что его младший сын Михаил в ультимативной форме заставил свою семью говорить дома только на украинском языке.

Напомним, ранее в августе сын бывшего лидера Незалежной пришёл поддержать отца на митинг к зданию Госбюро, где в интервью журналистам признался в любви к украинскому языку. Говорил при этом Михаил на русском.

— Все мои дети блестяще владеют украинским языком. Это была попытка растерянности и неудачного троллинга со стороны Михаила. Он был очень расстроен, вернулся домой и нам выставил ультиматум, что дома мы общаемся исключительно на украинском языке и он за этим следит, вплоть до штрафов, — сказал Порошенко в передаче "Рандеву" на украинском Пятом канале.

Экс-президент добавил, что членам семьи разрешается перейти на английский, если вдруг кто-то забыл мову.