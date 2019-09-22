В день отказа от авто у безработного москвича угнали BMW за 8,5 млн

Всемирный день без автомобиля отмечается ежегодно 22 сентября. В этот день во многих городах проводятся различные акции, пропагандирующие здоровый образ жизни.

BMW стоимостью 8,5 млн рублей похитили у безработного москвича на востоке столицы. Об этом агентству городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

С заявлением о краже обратился мужчина 1986 года рождения. Неизвестный угнал его BMW X6M с территории неохраняемой парковки на Щёлковском шоссе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

По иронии судьбы сегодня, 22 сентября, отмечается Всемирный день без автомобиля. В этот день во многих городах проводятся различные акции, пропагандирующие здоровый образ жизни. В столице, к примеру, состоялся традиционный Московский марафон, в котором приняли участие около 30 тысяч человек. Кроме того, ранее врач призвал автомобилистов почаще гулять пешком и рассказал, сколько шагов нужно проходить в каждом возрасте.