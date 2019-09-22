Турецкий отель разрешил гостям бить посуду и крушить телевизоры

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Наибольшей популярностью услуга пользуется у мужчин от 18 до 38 лет, работающих в сфере бизнеса и IT.

Постояльцам одного из турецких отелей предложили необычную услугу — в "комнате для снятия стресса" туристы могут разбить посуду, сломать телевизор, компьютер или другие предметы. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

<p>Фото © <a href="https://www.atorus.ru/public/ator/data/image/News/48619/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9.jpg" target="_blank">АТОР</a></p>

Так называемую rageroom (комната ярости) предоставляет гостиница в Аланье. Постоялец отеля, желающий снять стресс, должен переодеться в специальную защитную одежду. После этого в его распоряжении оказываются различные предметы, которые можно бить, ломать и крушить. Организаторы подобного развлечения рассчитывают таким образом разнообразить отдых гостей.

Владельцы отеля рассказали, что чаще всего услугой пользуются мужчины в возрасте от 18 до 38 лет, работающие в бизнесе или сфере IT. Чаще других снимают стресс в rageroom туристы из Германии, Великобритании, Нидерландов и скандинавских стран.

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