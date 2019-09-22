Тепло пришло почти в три тысячи социальных объектов Москвы

Почти в три тысячи социальных объектов Москвы было подано тепло с начала отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба Московской объединённой энергетической компании.

— По состоянию на 8:00 воскресенья тепло подано в 2877 объектов социальной сферы. В том числе — 1172 здания школ, 965 детских садов, 560 больниц и 156 поликлиник, — говорится в сообщении.

Напомним, что отопительный сезон в Москве начался 20 сентября. Как ранее сообщалось, решение о подключении отопления принимается, если в течение пяти дней среднесуточная температура на улице сохраняется на уровне ниже восьми градусов тепла.