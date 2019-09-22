Синоптики рассказали, когда в Москву вернётся солнце

По их прогнозам, столица окажется в зоне антициклона, но низкие температуры воздуха сохранятся.

Синоптики рассказали, что во вторник, 24 сентября, в столицу вернётся ясная погода без осадков.

— По области ещё возможны местами небольшие [осадки], но завтра ещё день ветреный — порывы до 18 м/с, а начиная с послезавтра, со вторника, уже Москва окажется в зоне действия антициклона, и погода будет ясной, прозрачной, без осадков, — сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом он отметил, что дождь и мокрый снег прекратятся, но невысокие температуры воздуха сохранятся. На следующей неделе они будут в районе +10 градусов.

— С ночи на вторник уже заморозки прогнозируем не только по области, но и в Москве, — добавил Вильфанд.

Сегодня, 22 сентября, погода ещё продолжает огорчать москвичей. В столице в течение дня ожидаются дождь с мокрым снегом и температура воздуха от +5 до +7 градусов.