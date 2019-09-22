В РУСАДА оценили сообщения британских СМИ о возможном отстранении РФ от ОИ-2020

Западные СМИ намеренно создают шумиху вокруг якобы возможного отстранения России от Олимпийских игр 2020 года в Токио. Такое мнение в беседе с "360" высказала заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Напомним, ранее британское издание The Telegraph сообщило, что московскую антидопинговую лабораторию заподозрили в манипуляциях с пробами спортсменов перед тем, как передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

— Я ни подтвердить, ни опровергнуть их слова не могу по одной простой причине — не было ещё официального заявления по результатам анализа базы данных и проб. Как только оно будет, РУСАДА его обязательно получит... Вот тогда можно будет что-то комментировать, — сказала Пахноцкая.

По её словам, зарубежные СМИ пытаются поднять шум вокруг ситуации с российскими спортсменами, намеренно публикуя подобные материалы.

Заседание исполкома WADA состоится 23 сентября в Токио.