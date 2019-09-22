Россиянин погиб, упав с балкона гостиницы в Таиланде

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Российский турист погиб, упав с балкона четвёртого этажа в одном из отелей на курорте Паттайя в Таиланде. Об этом сообщает издание Pattaya Now.

Отмечается, что прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили тело мужчины, лежащее лицом вниз. Правоохранители выяснили, что он является 35-летним гражданином России, приехавшим в Таиланд заниматься боксом.

<p>Фото © <a href="https://pattayapeople.ru/news/vypal-s-balkona-2-pattaya-thailand" target="_blank">Pattaya Now</a></p>

По данным издания, в ночь перед смертью мужчина с местными друзьями распивал алкогольные напитки в номере отеля. Под утро он вышел на балкон и внезапно сорвался с него. В полиции намерены изучить записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить обстоятельства гибели россиянина.

Ранее сообщалось, что тело ещё одного гражданина РФ было обнаружено на тайском курорте Самуи. При этом рядом с мужчиной лежал мёртвый питбуль.

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