Россиянин погиб, упав с балкона гостиницы в Таиланде

Российский турист погиб, упав с балкона четвёртого этажа в одном из отелей на курорте Паттайя в Таиланде. Об этом сообщает издание Pattaya Now.

Отмечается, что прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили тело мужчины, лежащее лицом вниз. Правоохранители выяснили, что он является 35-летним гражданином России, приехавшим в Таиланд заниматься боксом.

По данным издания, в ночь перед смертью мужчина с местными друзьями распивал алкогольные напитки в номере отеля. Под утро он вышел на балкон и внезапно сорвался с него. В полиции намерены изучить записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить обстоятельства гибели россиянина.

Ранее сообщалось, что тело ещё одного гражданина РФ было обнаружено на тайском курорте Самуи. При этом рядом с мужчиной лежал мёртвый питбуль.