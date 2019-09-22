Девочку-инвалида из Башкирии всё же отправят в садик, её ждёт врачебная комиссия

Двухлетнюю девочку-инвалида из башкирского села Алатана 23 сентября отвезут в Уфу на врачебную комиссию. Медики должны будут выдать своё заключение на пребывание ребёнка в детском саду. Об этом Лайфу рассказала волонтёр благотворительного фонда "Радуга добра" Регина Биргулиева.

Волонтёр подчеркнула, что заявление о приёме в дошкольное учреждение уже принято. Правда, с этим возникли трудности из-за проблем со связью в селе. В аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Башкирии матери девочки сказали, что заявление в детский сад нужно подавать в формате электронной очереди.

— Я говорю, какая электронная очередь? Как она обратится, там Интернета нет, там позвонить проблема, вообще сети там нет, — возмутилась волонтёр.

Напомним, ранее сообщалось, что двухлетнюю девочку-инвалида не взяли в садик из-за деформированного лица и сросшихся пальцев. Сотрудники детского учреждения якобы заявили, что она будет "пугать других детей". Также стало известно, что семья живёт в старом и ветхом доме, у неё не хватает денег на операцию малютке. Власти Башкирии изложили свою историю развития событий.

Региональный Минздрав в свою очередь сообщил, что двухлетнюю девочку планируют направить на операцию в Москву.