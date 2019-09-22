Жители Ставрополя начали восстанавливать "растерзанного" слона из яблок — видео

Жители Ставрополя решили самостоятельно восстановить фигуру слона, которую накануне разнесли вандалы. Поделиться яблоками, из которых была сделана фигура, горожан призвал мэр Андрей Джатдоев.

— Хорошая идея — восстановить "яблочного" слона на Александровской площади! По-моему, цвет подходит. Это из моего сада. Подключайтесь! Ставрополь — всё-таки интеллигентный город, — написал Джатдоев в "Инстаграме".

Позже он выложил пост с центральной площади, на которой многострадальный слон действительно уже "оброс" яблоками.

— Я же говорил, что в городе подавляющее большинство нормальные, неравнодушные люди! Не сомневался ни секунды! Ещё чуть-чуть, и народный слон оживёт. Мои яблоки пошли на левый бивень, — написал глава города.

Напомним, во время празднования Дня города в Ставрополе местные жители испортили арт-объекты на центральной площади. Одним из них стал слон, украшенный тонной яблок. Разобрали фигуру буквально за три часа, не дожидаясь окончания праздника. Та же участь постигла арки из трав — их на "букетики" растащили дети и взрослые.