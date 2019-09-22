Шесть человек пострадали при стрельбе в центре Индианаполиса

В США в результате стрельбы в центре Индианаполиса пострадало шесть человек. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию.

Инцидент произошёл вечером 21 сентября по местному времени неподалёку от заведения Steak N Shake. Отмечается, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Среди получивших ранения есть дети.

Как сообщает телеканал WISHTV, в правоохранительных органах не считают этот инцидент очередным эпизодом так называемой массовой стрельбы. Тем не менее пока полицейские не установили мотивы стрелка. Его поиски продолжаются.